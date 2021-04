Dvije utakmice koje nikako ne biste trebali propustiti ovaj vikend

Subota 10. travnja: Parma – Milan

Parma je u zoni ispadanja iz Serije A, a Milan nema pravo na pogrešku jer će gurnuti gradske rivale iz Intera još jedan korak prema osiguravanju naslovu prvaka. Ta situacija, plus činjenica da su prijašnji susreti Milana i Parme obilovali golovima, mame gledatelje da u subotu pogledaju ovu utakmicu na stadionu Ennio Tardini u Parmi.

Foto: AP Images

No, vijest koja će zainteresirati hrvatske gledatelje jest povratak Marija Mandžukića momčadskim treninzima Milana. Mandžo je zaliječio ozljedu i trener Stefano Pioli imat će ga na raspolaganju za gostovanje kod Parme. Talijanski Sky početkom ovog tjedna je objavio kako Mandžukić ima još osam utakmica da se nametne i osigura svoju budućnost u Milanu. Ugovorom je vezan do kraja sezone, a na San Siru mu navodno ne namjeravaju produžiti ugovor ako ne impresionira u završnici sezone. Hrvatski napadač još uvijek čeka na svoj prvi gol sezone, a otkad je stigao u siječnju, odigrao je svega pet utakmica, dok je zadnjih deset propustio zbog ozljede mišića. Povratak Mandžukića pratite u subotu od 18 sati, na Arenasport 4.

Nedjelja 11. travnja: Inter – Cagliari

Inter nezaustavljivo juri prema dugoiščekivanom naslovu prvaka Italije, prvom nakon 2010. godine. Iza sebe na ljestvici Serije A u prašini ostavljaju gradske rivale iz Milana i do ove sezone nezaustavljivi Juventus.

Foto: AP Images

Za Scudetto su potrebni golgeteri, a Inter ima Romelua Lukakua i Lautara Martineza koji su ove sezone zajedno zabili 35 pogodaka. Neki bi rekli premalo za dvojac koji vrijedi 160 milijuna eura. No, belgijsko-argentinski duo ne misli stati sve dok se zajedno s trenerom Antonijom Conteom ne okite naslovom prvaka. Conteov kolega, veliki Fabio Capello nedavno je za talijanske medije izjavio kako je utrka za prvaka Italije završena i već je čestitao Interu. No, u opuštanju leži opasnost, a Nerazzurri si ne mogu priuštiti iskakanje iz tračnica jureći prema cilju. Devet kola je ostalo do kraja, dosta je bodova još u igri, a Zlatan Ibrahimović i Cristiano Ronaldo samo čekaju priliku jer nada još uvijek tinja u crvenocrnom djelu grada, kao i u Torinu. Na San Siro ove nedjelje Interu stiže Cagliari, momčad s dna ljestvice, momčad koja je ostvarila dvije gostujuće pobjede u prvenstvu. Ivan Perišić vjerojatno neće nastupiti zbog lakše ozljede, a u igru se vraća Marcelo Brozović kojeg zbog kartona nije bilo protiv Sassuola. Očekujemo da se i on pridruži Martinezu i Lukakuu u utakmici u kojoj se očekuje uvjerljiva pobjeda Intera koji broji deset ligaških pobjeda zaredom. Utakmicu u izravnom prijenosu pogledajte u ranom terminu, u 12 sati i 30 minuta, na Arenasport 3.

